Резников признал, что российские войска продвигаются на Купянском направлении

Глава МО Украины Резников: российские войска продвигаются на Купянском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области.

“Это логичный ход… отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. <...> Россияне вроде немного там и продвигаются”, — приводит слова министра “РБК-Украина”.

Резников добавил, что украинские войска находятся в тяжелом положении в Харьковской области, однако ситуация, по его мнению, остается контролируемой.

Напомним, ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинские войска уже находятся на грани окружения под Харьковом и в скором времени могут оказаться “в котле”.

В свою очередь глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что украинские войска пытаются контратаковать и вернуть утраченные позиции, однако не могут добиться в этом успеха.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер также считает, что российские войска вскоре разгромят противника под Купянском и могут взять под контроль Харьков, поскольку ВСУ на данном направлении испытывают острую нехватку личного состава.