США ограничили экспорт чипов искусственного интеллекта Nvidia и AMD на Ближний Восток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон принял решение ограничить экспорт продвинутых чипов искусственного интеллекта американских технологических компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) в некоторые страны Ближнего Востока. Об этом сообщило агентство Reuters.

«США расширили ограничения экспорта продвинутых чипов Nvidia и AMD для искусственного интеллекта, распространив их, помимо Китая, на другие регионы, включая некоторые страны Ближнего Востока», — сказано в сообщении агентства.

Уточняется, что таким образом американские власти намерены ограничить риски использования данной продукции в Китае в военных целях.

Как передает агентство, по мнению компаний, такие изменения существенным образом не повлияет на их выручку. Точный список стран Ближнего Востока, в отношении которых будет действовать данное ограничение, неизвестен.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что американские компании с января по май этого года сократили импорт продукции из Китая на 24%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщалось, что корпорации, в том числе HP и Lego, собираются сократить свою зависимость от китайских поставщиков, чтобы не быть «зажатыми между соперничающими сверхдержавами».