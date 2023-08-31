Глава Минобороны Британии Бен Уоллес ушел в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку после четырех лет работы на посту главы военного ведомства. Заявление о своем уходе он направил премьер-министру Соединенного Королевства Риши Сунаку.

«После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности», — сказано в официальном письме, направленном главе британского правительства.

Бена Уоллеса назначили министром обороны Великобритании в 2019 году после того, как правительство возглавил Борис Джонсон.

Напомним, еще в июле этого года СМИ писали о том, что Уоллес может покинуть свой пост и уйти из политики осенью этого года. Как писало издание The Times, отставка министра может быть связана с предстоящими перестановками в кабмине. Отмечалась, что Сунак планирует провести их до конца 2024 года.