Times: британский министр обороны Уоллес собирается уйти из политики

Глава британского минобороны Бен Уоллес может уйти с должности и оставить политику. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский министр обороны Бен Уоллес может покинуть свой пост и уйти из политики осенью 2023 года. Об этом в пятницу 14 июля пишет издание The Times со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

Сообщается, что предполагаемая отставка Уоллеса может быть связана с грядущими перестановками в кабмине. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен провести их до конца 2024 года, уточняет издание. Бен Уоллес занимает пост министра обороны Великобритании с июля 2019 года.

Накануне США отказались от кандидатуры Бена Уоллеса на пост генсека НАТО из-за чрезмерной поддержки Украины со стороны британского министерства обороны.

Как писал сайт KP.RU, 29 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Североатлантическому альянсу следует упростить процедуру членства для Украины, чтобы страна быстрее вступила в НАТО.

Также министр обороны Британии обвинил Украину в неблагодарности и призвал Украину поблагодарить Запад.