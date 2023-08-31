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НовостиВ мире31 августа 2023 8:27

Стало известно, кто занял пост главы Минобороны Британии

Министром обороны Британии назначен глава Минэнерго Грант Шэппс
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Назван главный кандидат на пост главы Минобороны Британии

Назван главный кандидат на пост главы Минобороны Британии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс занял место ушедшего в отставку главы Министерства обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса. Информацию о назначении подтвердили на Даунинг-стрит.

В четверг, 31 августа, Бен Уоллес, который занимал пост главы британского военного ведомства четыре года, отправил заявление о своем уходе из министерства премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.

Как писал сайт KP.RU, в своем письме министр обороны Великобритании заявил, что принял такое решение «после долгих размышлений».

Напомним, Бен Уоллес был назначен главы Министерства обороны Великобритании после того, как правительство возглавил Борис Джонсон в 2019 году.