Стало известно, кто занял пост главы Минобороны Британии

Назван главный кандидат на пост главы Минобороны Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс занял место ушедшего в отставку главы Министерства обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса. Информацию о назначении подтвердили на Даунинг-стрит.

В четверг, 31 августа, Бен Уоллес, который занимал пост главы британского военного ведомства четыре года, отправил заявление о своем уходе из министерства премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.

Как писал сайт KP.RU, в своем письме министр обороны Великобритании заявил, что принял такое решение «после долгих размышлений».

Напомним, Бен Уоллес был назначен главы Министерства обороны Великобритании после того, как правительство возглавил Борис Джонсон в 2019 году.