“Никого не осталось”: в США рассказали о тяжелом положении ВСУ

Экс-разведчик США Шаффер: мобилизация на Украине указывает на переход к обороне Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о новой мобилизации в стране свидетельствуют о переходе ВСУ к тактике обороны.

“Если вы заявляете о призыве <…> в то время, когда вы проигрываете, то, вероятно, вы переходите в оборону. Я думаю, что сейчас он пытается спланировать оборону на осень”, — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению Шаффера, Зеленский повторяет сценарий нацистской Германии после Курской битвы, вынудившей Вермахт отступать, параллельно набирая в армию подростков и стариков.

“Никого больше не осталось.<…> Все они сейчас на поле боя”, — резюмировал разведчик.

Ранее другой американский экс-разведчик Скотт Риттер также отмечал, что из-за огромных потерь в ходе наступления Киеву придется перейти к тактике мобильной обороны. Однако, по мнению Риттера, у ВСУ недостаточно ресурсов даже для обороны, поэтому контрудар российских войск заставит их отходить за Днепр для сохранения остатков своих подразделений.