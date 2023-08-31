«Печальное настоящее и нет будущего»: Медведев подсчитал численность населения Украины

Медведев подсчитал численности населения Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о векторе распада Украины, который, по его словам, виден отчетливо, поскольку на украинской территории осталось примерно половина населения.

Медведев обратил внимание на то, что в 2001, согласно данным переписи населения, на Украине было около 48,5 миллионов человек, однако в 2014 году произошло отделение Крым и Донбасс, а в 2019 году электронная перепись насчитала только 37,29 миллиона человек.

По его словам, если вычесть число жителей регионов, неподконтрольных Украине, а также эмигрантов, то получается, что численность населения составляет только 19,7 миллиона человек, а за пределами Украины - 17,9 миллиона.

«Судя по нехитрой арифметике, у этой «страны» было мифическое прошлое, печальное настоящее и нет будущего … Конечно, кто-то может вернуться, хотя верится в это с трудом. Вектор распада виден отчетливо», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале зампреда Совбеза РФ.

Напомним, накануне Медведев написал о том, что Байден настолько сильно вовлечен в украинский конфликта, что стал заложником Киева.