Венгрия требует отчета о расходовании выделенных Украине 50-70 млрд евро Фото: REUTERS

Будапешт ждет отчета о трате ранее выделенных Европейским союзом Киеву 50-70 млрд евро. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, напомнив о том, что Брюссель намерен выделить Украине новые 20 млрд евро на поставки вооружения.

«Сегодня на совете глав МИД в Брюсселе ожидается серьезное давление, направленное на одобрение этого предложения ... Конечно, я не поддамся давлению. Пока мы не получим подробный, ясный отчет о том, на что потрачены примерно €50-70 млрд», - заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Сийярто заявил об ошибочных действиях Европейского союз, в том числе и по вопросу с Киевом, что привело к ослаблению объединения как в области безопасности, так в экономики и энергетике. По его словам, Евросоюз «в последние годы значительно ослаб».