Песков: Путин держит на контроле тему роста цен Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин держит на постоянном контроле тему роста цен, регулярно обсуждая данный вопрос с правительством. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя повышение стоимости бензина и топлива, а также возможный рост цен на потребительские товары.

«Инфляция сейчас чуть-чуть выше целевого уровня, но тем не менее речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента», - заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявил о возможном росте цен на бензин на несколько процентов, что, по его словам, связано с колебаниями на товарно-сырьевой бирже.