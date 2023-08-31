Балицкий: среди бойцов ВСУ чувствуются усталость и панические настроения Фото: REUTERS

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за эффективности российских войск в рядах ВСУ растут панические настроения и нежелание идти в бой.

“Наша разведка сообщает, что у противника уже панические настроения. Это не просто отчаяние и нежелание быть пушечным мясом, а именно паника, что каждый из них станет очередной сакральной жертвой западных командиров на запорожском направлении”, — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что украинские войска несут на Запорожском направлении колоссальные потери — каждые два - три часа гибнет по две бригады ВСУ и уничтожается огромное количество техники. При этом, добавил Балицкий, российские военные не дают противнику даже “высунуть нос”.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер подчеркнул, что из-за провала широкомасштабного наступления украинские военные вскоре увидят коррумпированность Владимира Зеленского и осознают бессмысленность продолжения конфликта, а также могут просто убить своего президента.