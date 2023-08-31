Экс-разведчик Риттер: Зеленский погибнет от рук украинских военных Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, будет убит в ходе военного переворота после провала текущего наступления.

“Солдаты ВСУ после этого наступления будут на взводе. Они будут спрашивать: "Что мы делаем, зачем мы это делаем", и они начнут смотреть на Зеленского, видеть его коррупцию, поймут, что другого выхода нет.” — сказал разведчик в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По мнению Риттера, к убийству Зеленского “уже все готово”, и украинский лидер не сможет избежать мести от рук своих же военных.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также считает, что Владимир Зеленский может быть свергнут в ходе военного переворота, поскольку, отказом от мирных переговоров с Москвой, Зеленский поставил Украину на грань демографической и гуманитарной катастрофы.

В свою очередь полковник армии США Ларри Уилкерсон считает, что Зеленский и его окружение попали в капкан и фактически выбирают между судом и смертью в ходе военного переворота, а Запад лишь пытается оттянуть этот момент.