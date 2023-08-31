Pais: в Испании открыто вербуют наемников в ряды ВСУ, обещая обучить за 5 дней

El Pais: в Испании открыто вербуют наемников для ВСУ, обещая обучить за пять дней Фото: REUTERS

Газета El Pais сообщила, что испанская компания открыто занимается вербовкой наемников для участия в конфликте на Украине, зарабатывая на их обучении и обещания полноценную подготовку всего за пять дней.

“Компания из Лериды предлагает курс за 700 евро для людей, которые хотят участвовать в конфликте на Украине”, — заявило издание.

Отмечается, что пятидневный курс содержит теоретическую подготовку, в которой рассказываются особенности боевых действий на Украине и тактику применения дронов. Компания ищет людей с двухлетним опытом службы в армии или полиции, а инструктаж проводят военные, участвовавшие в боях на Украине.

Также наемникам помогают оформить контракт с минобороны Украины и напрямую связывают с интернациональным легионом ВСУ, обещая доход в размере до 3,4 тысячи евро в месяц за службу непосредственно на передовой в составе элитных подразделений. Руководитель компании уточнил, что на данный момент в рядах ВСУ уже служат четыре испанских наемника.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что киевский режим нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя иностранных наемников через собственные посольства в разных странах.