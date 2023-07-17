Захарова: Украина нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников через посольства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, нанимая в ряды украинской армии иностранцев через свои посольства.

“Деятельность украинских посольств в ряде государств, вербующих граждан этих государств и иностранцев для участия в боевых действиях против России, грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях”, — ответила Захарова на вопрос журналиста издания “Международная жизнь”.

Дипломат подчеркнула, что такие действия нарушают законы некоторых стран, поскольку вербовка наемников в них запрещена уголовным кодексом. Однако многократные призывы России обратить внимание на эту проблему остались без должной реакции Запада.

Напомним, по данным Минобороны России, с начала спецоперации на Украине на службу в ряды ВСУ официально поступило более 11,5 тысячи иностранных наемников из 84 государств.

При этом большая часть из них заключила контракты с ВСУ до конца апреля 2022 года, но уже после первых серьезных потерь на поле боя число желающих воевать на стороне украинской армии иностранцев резко сократилось. Киев вынужден вербовать наемников странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

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