МиГ-31 Северного флота не допустил нарушения границы Poseidon ВВС Норвегии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота Российской Федерации не допустил нарушения российской государственной границы при сопровождении самолета Р-8А Poseidon Военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии над Баренцевым морем. Такое заявление в четверг, 31 августа, сделали в Минобороны РФ.

«Над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31», - уточняется в заявлении российского военного ведомства, где отмечается, что нарушения государственной границы допущено не было.

Напомним, на прошлой неделе, 24 августа, МиГ-31 также сопроводил патрульный самолет Р-8А Poseidon ВВС Норвегии над Баренцевым морем. В Минобороны РФ также заявили, что нарушения государственной границы не было допущено.