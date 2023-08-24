Российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истребитель ВКС России МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии Р-8А Poseydon, не дав ему нарушить российскую границу, сообщает Министерство обороны РФ.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения границы РФ не допущено», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как заверили в Минобороны, экипаж МиГ-31 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не допустил опасного сближения с воздушным судном Норвегии.

Как писал сайт KP.RU, аналогичный инцидент произошел накануне, когда истребитель Воздушно-космических сил России МиГ-29 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Напомним, в середине августа МиГ-29 ВКС России сопроводил самолет ВВС Норвегии Boeing P8-A Poseydon над Баренцевым морем при его приближении к границе РФ.