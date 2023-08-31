Рогов: войска России сорвали новую попытку ВСУ окружить Работино Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России сорвали новую попытку украинских войск окружить село Работино в Запорожской области. Такое заявление в четверг, 31 августа, сделал руководитель общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Враг перебросил подкрепление на ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое, чтобы выровнять линию соприкосновения и окружить Работино», — приводит РИА Новости его заявление.

Рогов заявил, что российские войска нанесли удары по местам скопления живой силы украинских войск в лесопосадках, отбросив Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Вербового.

Напомним, ранее Рогов заявил, что подразделения украинских войск стали экономить военную технику и использовать лишь пехоту на Запорожском направлении из-за больших потерь. Как он отметил, российская авиация наносит упреждающие удары по скоплениям военных ВСУ в Ореховском и Запорожском районах.