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НовостиПолитика31 августа 2023 10:49

Рогов: ВСУ стали беречь технику на Запорожском направлении из-за больших потерь

По его словам, противник для атак использует только пехоту
Сергей ЧИКОВ
Рогов: ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте из-за больших потерь

Рогов: ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте из-за больших потерь

Фото: Минобороны РФ

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что подразделения ВСУ стали экономить военную технику и использовать лишь пехоту на Запорожском направлении из-за огромных потерь.

“Действуют без техники. Ее используют только для доставки пехоты и сразу же дергают обратно. Экономят, так как ее наши ребята уже пожгли очень много”, — рассказал Рогов в интервью РИА Новости.

Также он добавил, что российская авиация наносит упреждающие удары по скоплениям войск противника в Ореховском и Запорожском районах.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также отмечал, что украинские войска несут огромные потери в технике, а на некоторых участках есть до 50 единиц полностью “догоревшего железа” ВСУ.

Тем временем американское издание The Wall Street Journal признало, что западная военная техника не помогает ВСУ в текущем наступлении, поскольку российские войска с легкостью уничтожают ее.