Рогов: ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте из-за больших потерь
Фото: Минобороны РФ
Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что подразделения ВСУ стали экономить военную технику и использовать лишь пехоту на Запорожском направлении из-за огромных потерь.
“Действуют без техники. Ее используют только для доставки пехоты и сразу же дергают обратно. Экономят, так как ее наши ребята уже пожгли очень много”, — рассказал Рогов в интервью РИА Новости.
Также он добавил, что российская авиация наносит упреждающие удары по скоплениям войск противника в Ореховском и Запорожском районах.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также отмечал, что украинские войска несут огромные потери в технике, а на некоторых участках есть до 50 единиц полностью “догоревшего железа” ВСУ.
Тем временем американское издание The Wall Street Journal признало, что западная военная техника не помогает ВСУ в текущем наступлении, поскольку российские войска с легкостью уничтожают ее.