Рогов: ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте из-за больших потерь Фото: Минобороны РФ

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что подразделения ВСУ стали экономить военную технику и использовать лишь пехоту на Запорожском направлении из-за огромных потерь.

“Действуют без техники. Ее используют только для доставки пехоты и сразу же дергают обратно. Экономят, так как ее наши ребята уже пожгли очень много”, — рассказал Рогов в интервью РИА Новости.

Также он добавил, что российская авиация наносит упреждающие удары по скоплениям войск противника в Ореховском и Запорожском районах.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также отмечал, что украинские войска несут огромные потери в технике, а на некоторых участках есть до 50 единиц полностью “догоревшего железа” ВСУ.

Тем временем американское издание The Wall Street Journal признало, что западная военная техника не помогает ВСУ в текущем наступлении, поскольку российские войска с легкостью уничтожают ее.