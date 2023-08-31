Лавров предложил Фидану заранее обговорить вопросы встречи Путина и Эрдогана, фото: телеграм-канал Марии Захаровой

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, в ходе встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, предложил ему заранее детально разобрать все вопросы, которые намечены на грядущую встречу президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Учитывая, что президенты Путин и Эрдоган готовятся к своей очередной встрече, считаю, сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые будут вынесены на их обсуждение», — сказал Лавров.

Фидан не стал отказывать, заявив что вся их встреча 31 августа в Москве - это подготовка к переговорам между Путиным и Эрдоганом, и в первую очередь речь пойдёт о зерновой сделке. Также глава турецкого МИД сообщил, что на повестке вопросы Сирии и Южного Кавказа, и установление справедливого мира на Украине.

Ранее KP.RU сообщил, что турецкие СМИ назвали 4 сентября датой встречи Путина и Эрдогана в Сочи.