В Турции назвали дату встречи Путина и Эрдогана Фото: REUTERS

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным должна состояться в сентябре этого года в России. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает турецкий телеканал Haberturk.

Как передает телеканал, встреча президентов России и Турции пройдет в Сочи 4 сентября 2023 года.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, турецкий телеканал заявил, что в ходе встречи Путина и Эрдогана может пройти обсуждение новой формулы зерновой сделки, которую предложит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Напомним, днем ранее, 28 августа, официальный представитель Министр иностранных дел РФ Мария Захарова анонсировала переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его турецкого коллеги, уточнив, что встреча состоится в Москве в скором времени.