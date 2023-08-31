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НовостиПолитика31 августа 2023 14:40

Лавров: Россия донесла до Турции условия для возобновления зерновой сделки

В июле 2023 года Россия вышла из черноморской инициативы
Сергей ЧИКОВ
Лавров: Россия донесла до Турции понимание условий для возобновления зерновой сделки

Лавров: Россия донесла до Турции понимание условий для возобновления зерновой сделки

Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва довела до Анкары свои требования, необходимые для возобновления зерновой сделки в прежнем формате.

Также министр подробно обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Украины, а также невозможность продвижения "формулы Зеленского".

Напомним, в июле 2023 года Россия вышла из черноморской инициативы из-за невыполнения обозначенных условий в рамках меморандума Россия-ООН. В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва вернется в "зерновую сделку", если все данные ей Западом обещания будут выполнены.