Лавров: Россия донесла до Турции условия для возобновления зерновой сделки

Лавров: Россия донесла до Турции понимание условий для возобновления зерновой сделки Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва довела до Анкары свои требования, необходимые для возобновления зерновой сделки в прежнем формате.

Также министр подробно обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Украины, а также невозможность продвижения "формулы Зеленского".

Напомним, в июле 2023 года Россия вышла из черноморской инициативы из-за невыполнения обозначенных условий в рамках меморандума Россия-ООН. В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва вернется в "зерновую сделку", если все данные ей Западом обещания будут выполнены.