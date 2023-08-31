Лавров анонсировал очередной неформальный саммит с участием Путина и Эрдогана Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время состоится очередной неформальный саммит, с участием президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. На встрече, по словам Лаврова, будут обсуждаться вопросы сотрудничества между странами.

«Мы констатировали динамичное развитие двусторонних отношений, продолжается интенсивный, доверительный политический диалог, прежде всего на высшем уровне, между президентами Путиным и Эрдоганом, которые регулярно общаются в последнее время», — заявил Лавров после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Как отметил глава российского МИД, уже состоялось несколько телефонных разговоров между Путиным и Эрдоганом, очные встречи, и планируется неформальный саммит, во время которого президенты обговорят все возможные направления взаимовыгодного партнёрства Москвы и Анкары.

Ранее KP.RU сообщил, что на встрече Лаврова и Фидана заранее обговаривались темы, которые поднимут Путин и Эрдоган на грядущей встрече.