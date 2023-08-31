Telegraph: британский наёмник Сэм Ньюи погиб на Украине во время обстрела Фото: REUTERS

22-летний британский наёмник Сэм Ньюи, студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта и как таковой профессии, погиб на Украине за киевский режим. Наёмник попал под миномётный обстрел, о чём сообщило издание Telegraph, со ссылкой на его родственников.

«Сэм Ньюи, 22 года, студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта, был членом иностранного добровольческого отряда, известного как "Тёмные ангелы", сражавшегося на стороне Киева. Его смерть в среду была подтверждена его братом Дэном», - говорится в публикации.

Дэн Ньюи, который также принимал участие в боях украинского конфликта, заявил что его брат, якобы, погиб за людей, которых никогда не видел, и не познакомился бы с ними ни при каких обстоятельствах.

«Тёмные ангелы» - наёмническое подразделение, созданное Дэниелом Берком, воевавшим в Афганистане, затем в Сирии на стороне курдов, за что Берк впоследствии был арестован. С началом украинского конфликта Берк, вместе со своим подразделением, отправился на платную службу преступному режиму Владимира Зеленского.

Ранее KP.RU сообщил, сколько иностранных наёмников уже побывали на Украине, и что они рассказывают о ВСУ, киевских властях и обстановке в стране в целом.