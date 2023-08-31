Медведев заявил, что России нужно внимательно относиться к биологическим угрозам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

России следует внимательно относиться к биологическим угрозам, учитывая действия США военно-биологического свойства на постсоветском пространстве. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания.

"Пентагон, как известно, создал вокруг нас десятки специализированных биолабораторий, центров и несмотря на заклинания, что все это носит сугубо научный характер и направлено на эпидемиологическое благополучие населения, мы понимаем, что это мягко говоря не совсем так", - сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что России необходимо максимально внимательно относиться к любым угрозам возникновения новых вирусов не только природного, но и искусственного происхождения.

Ранее KP.RU сообщил, что в Вашингтоне продолжают упорно игнорировать любые претензии РФ по поводу создания биооружия на Украине, несмотря на наличие неопровержимых фактов наличия американских биолабораторий.