Генсек ООН направил Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки

Генсек ООН заявил, что направил главе МИД РФ предложения по возобновлению зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил журналистам о том, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями по возобновлению черноморской зерновой инициативы.

По словам Гуттериша, в письме содержатся конкретные предложения ООН, которые якобы позволят создать условия для возобновления зерновой сделки.

"Мы считаем, что черноморская инициатива внесла важный вклад в то, чтобы продовольственные рынки стали более адекватными задачам обеспечения продовольственной безопасности, привела к снижению цен, создала условия для выхода продукции на рынки развивающихся стран", - сказал генсек ООН.

Кроме того, по словам Гуттериша, в письме содержатся ряд решений, учитывающие озабоченности России. "Они (предложения) позволяют обеспечить более эффективный доступ российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки по адекватным ценам", - заключил дипломат.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Москве изложил своему коллеге позицию Москвы по возобновлению зерновой инициативы.