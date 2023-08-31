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НовостиВ мире31 августа 2023 17:28

Генсек ООН направил Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки

Направленные Лаврову предложения учитывают озабоченности России, сказал Гуттериш
Дарья ЧИПУРНАЯ
Генсек ООН заявил, что направил главе МИД РФ предложения по возобновлению зерновой сделки

Генсек ООН заявил, что направил главе МИД РФ предложения по возобновлению зерновой сделки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил журналистам о том, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями по возобновлению черноморской зерновой инициативы.

По словам Гуттериша, в письме содержатся конкретные предложения ООН, которые якобы позволят создать условия для возобновления зерновой сделки.

"Мы считаем, что черноморская инициатива внесла важный вклад в то, чтобы продовольственные рынки стали более адекватными задачам обеспечения продовольственной безопасности, привела к снижению цен, создала условия для выхода продукции на рынки развивающихся стран", - сказал генсек ООН.

Кроме того, по словам Гуттериша, в письме содержатся ряд решений, учитывающие озабоченности России. "Они (предложения) позволяют обеспечить более эффективный доступ российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки по адекватным ценам", - заключил дипломат.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Москве изложил своему коллеге позицию Москвы по возобновлению зерновой инициативы.