Новый закон о такси вступает в силу в России 1 сентября 2023 года

Новый закон о такси вступает в силу в России в первый день сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начиная с 1 сентября 2023 года в России вступает в силу новый закон, призванный повысить безопасность поездок на такси для пассажиров и усложняющий правила для водителей. Сайт KP.RU раскрыл подробности нововведений, связанных с работой таксистов в стране.

Согласно новому закону, водителей такси не пустят за руль, если те: 1) являются злостными неплательщиками штрафов за нарушение ПДД (не оплатили более трех штрафов); 2) были лишены водительских прав дважды за один год; 3) имеют судимость (включая непогашенную) за убийство, разбой, грабеж, похищение и другие статьи УК РФ.

Кроме того, все водители такси, включая самозанятых, отныне обязаны оформить ОСАГО по тарифам для перевозчиков.

Новый закон коснулся работодателей таксистов. Им теперь запрещено перегружать своих водителей работой и назначать заказы, которые превышают норму рабочего времени за баранкой. А норма рабочего времени и отдыха для самозанятых таксистов теперь такая - не более 40 часов в неделю и 10 часов в сутки. Чтобы контролировать часы работы таксистов нужно будет вести специальный журнал или же установить тахограф на машину.

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