Правящая партия Грузии готовит импичмент президенту страны из-за поездки в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» начала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили после ее несогласованного визита в Евросоюз. Такое заявление сделал глава партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

— Для доведения до конца импичмента требуется поддержка 100 парламентариев, и, соответственно, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения, — отметил Кобахидзе.

Также глава партии подчеркнул, что несмотря на это решение об импичменте президента было принято в ходе заседания политического совета партии.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее руководство отличается прагматизмом, который позволяет поддерживать контакты с Россией, отметив, что за исключением некоторых личностей, с правительством можно вести дела и дружить.