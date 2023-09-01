Лавров: спецоперация придала импульс к установлению справедливости в мире Фото: REUTERS

Российская спецоперация на Украине сильно поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности во всем мире. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО.

— Наша специальная военная операция придала мощный импульс движению, которое и так вызревало в мировом сообществе, к справедливости и многополярности, — подчеркнул Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что лидеры БРИКС занимаются конкретными делами в отличие от западных политиков. По его словам, западные чиновники привыкли больше работать языком, а не головой.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Тяжелейший удар по репутации: в Германии поняли, что попали в ловушку России (подробнее)