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НовостиПолитика1 сентября 2023 7:56

Лавров: спецоперация придала импульс к установлению справедливости в мире

Лавров заявил, что в мировом сообществе вызревало движение к многополярности
Роман ПОЛОСИКОВ
Лавров: спецоперация придала импульс к установлению справедливости в мире

Лавров: спецоперация придала импульс к установлению справедливости в мире

Фото: REUTERS

Российская спецоперация на Украине сильно поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности во всем мире. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО.

— Наша специальная военная операция придала мощный импульс движению, которое и так вызревало в мировом сообществе, к справедливости и многополярности, — подчеркнул Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что лидеры БРИКС занимаются конкретными делами в отличие от западных политиков. По его словам, западные чиновники привыкли больше работать языком, а не головой.

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