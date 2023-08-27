Лавров: лидеры БРИКС заняты конкретными делами, в отличие от западных политиков Фото: REUTERS

Лидеры стран БРИКС чаще работают головой и решают конкретные задачи, в отличие от западных политиков и журналистов, которые привыкли больше работать языком. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

— Это говорит о том, что они работают языком, а мы головой и конкретными делами, — подчеркнул Лавров, говоря о снисходительном отношении к БРИКС со стороны западных чиновников и журналистов.

Ранее Сергей Лавров заявил, что БРИКС не планирует становиться новым коллективным гегемоном, а готова стать одной из опор более справедливого и многополярного мира. Также министр добавил, что несмотря на расширение объединения, название не будет изменено, поскольку все страны выступили за его сохранение. Название БРИКС будет подчеркивать преемственность работы стран-участниц.