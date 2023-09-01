Лавров: Россия выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией Фото: REUTERS

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил о том, что Россия выступает за сохранение дипотношений с Японией.

По словам Лаврова, Москва поддерживает сохранение дипломатических отношений с Токио и остается открытой у диалогу,

"Япония все равно наш сосед. В любом случае у нас есть и, я надеюсь, сохранятся дипломатические отношения. По крайней мере, мы выступаем за это, мы открыты к диалогу", - заявил министр.

Также Сергей Лавров заявил, что спецоперация России на Украине сильно поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности во всем мире.

А в четверг, 31 августа, российский министр Сергей Лавров в ходе встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом подробно обсудил ситуацию, которая сложилась вокруг Украины.