Синоптик Тишковец: В сентябре Россию ждёт дефицит осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осень 2023 года в России будет немного теплее, чем годом ранее, и обильных осадков ждать также не стоит. Средняя температура воздуха по всей стране ожидается выше нормы на 1-3 градуса, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Осень будет в целом на территории страны выше положенной климатической нормы на 1-3 градуса. А по количеству осадков полагаю, что будет небольшой дефицит, в сентябре северная половина России ниже нормы, на юге чуть повлажнее, чем должно быть», - заявил синоптик.

Тишковец уточнил, что наступившая осень будет плавной, не такой как в 2022 году, когда лето резко закончилось на отметке 1 сентября. Также специалист предположил, что летняя жара продержится по всей стране ещё неделю-две в сентябре, а затем начнётся постепенное похолодание.

Касательно более дальних прогнозов, Тишковец вновь предрёк россиянам такое неприятное, и относительно новое погодное явление, как ледяные дожди, которые начнутся уже в ноябре.

Ранее KP.RU сообщил, что Роман Вильфанд также пообещал россиянам необычайно тёплую осень, объясняя это загадочным явлением в Тихом океане.