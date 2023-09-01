Владимир Путин поздравил школьников и педагогов с Днем знаний

Путин поздравил школьников и учителей с Днем знаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний. 1 сентября глава государства принял участие в старте строительства трех школ с обучением на русском языке в Киргизии вместе с главой республики Садыром Жапаровым.

"Символично, что мы даем старт этому важному, востребованному проекту именно 1 сентября, в День знаний, который как в России, так и в Киргизии знаменует начало нового учебного года. И, пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов", — сказал президент.

Также Путин планирует 1 сентября провести очередной открытый урок “Разговоры о важном”, на который приглашены 30 особо отличившихся учеников, победителей международных олимпиад и конкурсов.

Сайт KP.RU рассказывал, как "Разговоры о важном" прошли в 2022 году и о чем главу государства спрашивали школьники.