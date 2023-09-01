Маск: Байден мог бы без грима сыграть Хранителя склепа Фото: REUTERS

Бизнесмен Илон Маск раскритиковал верхушку американской власти за чрезмерно преклонный возраст, и сравнил президента Джо Байдена, а также лидера республиканцев в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла с жутковатыми говорящими куклами. Об этом Маск написал в своей соцсети Х.

«Макконнелл и Байден могли бы пройти прослушивание на роль Хранителя склепа - без грима и спецэффектов», - считает бизнесмен.

Хранитель склепа - персонаж-рассказчик из сериала «Байки из склепа» (1989-1996), жуткая, высушенная, древняя нежить. По мнению Маска, обоим политикам следовало бы давно покинуть свои должности.

Мысль о том, что Байдену и Макконнеллу следовало бы уйти в отставку, и потратить время на пенсии с пользой для близких и здоровья, а не пытаться управлять государством, будучи не в силах справиться даже со своим телом, всё чаще звучит в США. Например, его на днях высказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Ранее KP.RU сообщил, что лидер республиканцев Макконнелл «потерял связь с космосом» во время пресс-конференции, и буквально завис на полминуты.