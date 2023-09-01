Центробанк РФ считает маловероятным снижение ключевой ставки в ближайшее время Фото: REUTERS

Банк России считает маловероятным снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

— Снижение ключевой ставки на ближайшие заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередным заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого, — подчеркнула Набиуллина.

Также регулятор допускает, что на сентябрьском заседании возможно повышение или сохранение ключевой ставки.

Напомним, что 15 августа 2023 года на внеочередном заседании совета директоров Банка России было принято решение о повышении ключевой ставки до 12 процентов годовых. Это решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.