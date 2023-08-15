Центробанк России поднял ключевую ставку до 12%

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 12% Фото: REUTERS

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 12%, сообщает пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 на 350 б.п. – до 12% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», – говорится на сайте Центробанка.

Как отметили в ЦБ, инфляционное давление продолжает расти, в то время как темы роста цен ускоряются. В среднем за последние три месяца рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год, а базовая инфляция выросла до 7,1%, уточнил регулятор.

Центробанк объяснил, что инфляция вызвана увеличением внутреннего спроса, который превышает возможности расширения выпуска. Тем самым оказывается влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт, в результате чего усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания, сказано в сообщении.

«В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. Принятое решение направлено на обеспечение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», – заявил ЦБ.

В июле Центробанк поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Сайт KP.RU объяснял, как в связи с этим поменялись кредиты и вклады. Так, повышенная ставка делает привлекательнее сбережения в рублях, а хранить национальную валюту на вкладах или в гособлигациях становится выгоднее.