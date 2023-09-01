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НовостиПолитика1 сентября 2023 12:03

ВС России нанесли пять групповых ударов по военным объектам на Украине за неделю

В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ
Сергей ЧИКОВ
За прошедшую неделю российские войска нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

За прошедшую неделю российские войска нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую неделю российские войска нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

Ведомство отмечает, что в результате ударов было нарушено управление украинской стратегической системой постановки радиопомех, поражены цеха по сборке надводных беспилотников, а также уничтожены комплексы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня и другая бронетехника ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что российская разведка превосходно показывает себя в ходе спецоперации, а командование ВС РФ обладает точными сведениями о центрах управления украинских бригад.