За прошедшую неделю российские войска нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую неделю российские войска нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

Ведомство отмечает, что в результате ударов было нарушено управление украинской стратегической системой постановки радиопомех, поражены цеха по сборке надводных беспилотников, а также уничтожены комплексы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня и другая бронетехника ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что российская разведка превосходно показывает себя в ходе спецоперации, а командование ВС РФ обладает точными сведениями о центрах управления украинских бригад.