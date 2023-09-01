Буданов пошёл наперекор мнению Зеленского в вопросе атак на Россию Фото: REUTERS

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, ведомства, ответственного за организацию большинства террористических атак против гражданской инфраструктуры и мирных жителей в России, Кирилл Буданов захотел перенести боевые действия с территории Украины в РФ, чем пошёл наперекор украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Зеленский, отвечая на вопросы о том, не планирует ли Киев попытаться перенести боевые действия в Россию, заявлял о том, что это несёт за собой риски отчуждения Украины от стран Запада, и тогда ВСУ останутся без финансовой и военной поддержки. Буданов же придерживается другого мнения.

Глава украинской разведки заявил, что ВСУ должны обязательно перенести боевые действия на российские территории, и даже в те места, где «велико российское влияние», с целью растянуть внимание Вооружённых сил Российской Федерации.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Харьковской области Украины уже готовят массовые эвакуации, в связи с опасениями скорого наступления российской армии на этом направлении.