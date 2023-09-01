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НовостиЭкономика1 сентября 2023 12:50

Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки постепенно стабилизирует рубль

Сейчас важно повысить привлекательность национальной валюты, сказала глава ЦБ РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Набиуллина считает, что повышение ключевой ставки постепенно стабилизирует рубль

Набиуллина считает, что повышение ключевой ставки постепенно стабилизирует рубль

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что повышение ключевой ставки способно внести свой вклад в стабилизацию курса рубля.

По словам Набиуллиной, сейчас важно повысить привлекательность национальной валюты.

"Поэтому мы считаем, что повышение ключевой ставки с лагом, постепенно, но внесет свой вклад в стабилизацию валютного курса", - сказала глава регулятора.

Набиуллина добавила, что мера по возврату обязательной продаже валютной выручки не даст ожидаемого эффекта. Это связано с тем, что большая часть экспертной выручки идет в рублях. Это же касается и репатриаций валютной выручки.

"Баланс спроса и предложения на валюту это не меняет", - заключила глава ЦБ РФ.

Ранее KP.RU писал о том, что в Банке России считают маловероятным снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров в сентябре.