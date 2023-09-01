Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки постепенно стабилизирует рубль

Набиуллина считает, что повышение ключевой ставки постепенно стабилизирует рубль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что повышение ключевой ставки способно внести свой вклад в стабилизацию курса рубля.

По словам Набиуллиной, сейчас важно повысить привлекательность национальной валюты.

"Поэтому мы считаем, что повышение ключевой ставки с лагом, постепенно, но внесет свой вклад в стабилизацию валютного курса", - сказала глава регулятора.

Набиуллина добавила, что мера по возврату обязательной продаже валютной выручки не даст ожидаемого эффекта. Это связано с тем, что большая часть экспертной выручки идет в рублях. Это же касается и репатриаций валютной выручки.

"Баланс спроса и предложения на валюту это не меняет", - заключила глава ЦБ РФ.

Ранее KP.RU писал о том, что в Банке России считают маловероятным снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров в сентябре.