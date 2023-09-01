Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 5,6 тысячи военнослужащих за неделю

Министерство обороны России сообщило, что украинские войска за неделю с 25 августа по 1 сентября потеряли более 5,6 тысячи военнослужащих и наемников на разных направлениях.

“На запорожском направлении... за неделю уничтожено более 960 украинских военных <...> На южнодонецком направлении... общие потери противника за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих <...> На донецком направлении... противник потерял до 2385 украинских военнослужащих”, — уточняется в свежей сводке о ходе спецоперации на Украине.

В Минобороны добавили, что за этот период меньше всего противник потерял на херсонском направлении – до 230 солдат. При этом плененные украинские военнослужащие рассказали, что большая часть личного состава ВСУ отказывается от выполнения боевых задач по форсированию реки Днепр в Херсонской области.