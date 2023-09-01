Жители Киева рассказали о начале мобилизации стариков в столице Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Киева сообщили, что в городе началась мобилизация мужчин старше 50 лет.

“С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50”, — приводит ТАСС комментарий одной из жительниц Киева.

Очевидцы отмечают, что повестки о необходимости явиться в военкомат раздают во всех людных местах, а недавно военкомы и вовсе блокировали одно их общежитий в столице Украины, мобилизовав всех выходящих из здания.

Также киевляне отмечают, на фоне приближающейся зимы украинские власти начали предупреждать о предстоящих сложностях с отоплением и длительных отключениях электроэнергии, а также рекомендовать гражданам зимовать в пригороде Киева.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский повторяет сценарий нацистской Германии после Курской битвы, вынудившей Вермахт отступать, параллельно набирая в армию подростков и стариков, поскольку больше просто никого не осталось.