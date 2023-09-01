Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 сентября 2023 13:45

Жители Киева сообщают о начале мобилизации мужчин старше 50 лет

Люди рассказывают, что пункты призыва развернуты во всех людных местах
Сергей ЧИКОВ
Жители Киева рассказали о начале мобилизации стариков в столице Украины

Жители Киева рассказали о начале мобилизации стариков в столице Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Киева сообщили, что в городе началась мобилизация мужчин старше 50 лет.

“С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50”, — приводит ТАСС комментарий одной из жительниц Киева.

Очевидцы отмечают, что повестки о необходимости явиться в военкомат раздают во всех людных местах, а недавно военкомы и вовсе блокировали одно их общежитий в столице Украины, мобилизовав всех выходящих из здания.

Также киевляне отмечают, на фоне приближающейся зимы украинские власти начали предупреждать о предстоящих сложностях с отоплением и длительных отключениях электроэнергии, а также рекомендовать гражданам зимовать в пригороде Киева.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский повторяет сценарий нацистской Германии после Курской битвы, вынудившей Вермахт отступать, параллельно набирая в армию подростков и стариков, поскольку больше просто никого не осталось.