Римский статут МУС направлен правительством на ратификацию в парламент Армении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Армении направило в парламент Римский статут Международного уголовного суда, для дальнейшей ратификации. Армянские власти уверены, что это позволит вынести на рассмотрение в МУС вопрос о действиях военных Азербайджана, которые в Ереване считают военными преступлениями, сообщили агентству ТАСС в правительстве республики.

«Правительство сегодня направило Римский статут в парламент для ратификации», - заявили в пресс-службе.

Также власти Армении заверили, что ратификация Римского статута никак не будет связана с Российской Федерацией и действиями, которые Международный уголовный суд совершает в отношении чиновников и первых лиц российского государства.

По мнению Конституционного суда Армении, Римский статут не противоречит армянской конституции, что вызвало негативную реакцию со стороны Министерства иностранных дел России. Ереван был предупреждён, что любые присоединения к уголовных делам МУС плохо скажутся на двусторонних отношениях.

Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме предложили запретить на территории России деятельность МУС.