Историк Робертс: Украине придется принять мир на условиях России Фото: REUTERS

Профессор современной истории в Университетском колледже Корка в Ирландии Джеффри Робертс заявил, что для прекращения конфликта президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники будут вынуждены принять все условия России.

“Это будет тяжелая и горькая пилюля для Украины. Понадобится время, чтобы психологически и политически принять тот факт, что придется соглашаться на серьезные переговоры и идти на уступки России”, — сказал профессор в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Робертс добавил, что наступление ВСУ не только не помогло киевскому режиму переломить ход конфликта, но и приблизило его к полному разгрому. Тем временем Россия, по его словам, обладает внутренней и внешней стабильностью, а также всеми необходимыми ресурсами для спецоперации.

“Украина не сможет победить Россию.” — резюмировал профессор.

Ранее бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано также заявил, что у киевского режима просто нет шансов на победу в противостоянии российской армии, а в ЦРУ признают провал текущего наступления, скрывая его от американцев и от администрации Белого дома.