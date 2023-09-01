Путин: искусственный интеллект сегодня не сможет заменить учителей в школах

Владимир Путин рассказал, что думает о внедрении ИИ в школах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Искусственный интеллект (ИИ) пока может только помогать, а не заменять педагога в учебном заведении. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в День знаний.

По словам главы государства, Россия будет и дальше идти по пути внедрения новых технологий, однако на данном этапе нужно относиться к ИИ как к инструменту помощи педагогам и преподавателям.

"Прямой контакт между учеником и преподавателем искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет", - считает Путин.

"На сегодняшний день, на мой взгляд, ничем не заменить педагога, особенно с точки зрения воспитательного процесса", - заключил президент России.

Ранее KP.RU рассказал, каких взглядов придерживается искусственный интеллект и почему американские ученые вдруг поменяли свое мнение об ИИ.