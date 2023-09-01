Количество заболевших легионеллезом в Польше возросло до 158 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше растёт количество заболевших легионеллезом, также известным как «болезнь легионеров». По последним официальным данным, сейчас инфекцией заразились 158 человек, и она распространилась за пределы города Жешув, в котором вспыхнул очаг заболевания.

«Число инфицированных легионеллой возросло до 158», - заявил журналистам глава санитарно-эпидемиологической станции Жешува Яромир Слончка.

В Жешуве сейчас 106 заболевших, в жешувском районе - 36. Скончалось 18 человек, поровну мужчин и женщин, все в возрасте от 55 до 98 лет.

Ранее KP.RU сообщил, что такое легионеллез, и какие симптомы у этой тяжёлой болезни.