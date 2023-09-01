Express: Российский комплекс «Сармат» уничтожил бы Лондон за шесть минут, фото: Минобороны России/ТАСС

Колумнист британской газеты Express Мэтью Дули написал статью о том, что для коллективного Запада означает развёртывание Россией ядерного комплекса «Сармат». По его словам, эта ракета способна стереть Лондон с лица земли всего за шесть минут.

«Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут», - пишет Дули.

Обозреватель считает, что комплекс изначально разрабатывался как предупреждение для Запада, а его развёртывание в боевой режим - прямой сигнал для НАТО и Евросоюза. В публикации отмечается, «Сармат» - это «монструозное ядерное оружие, способное отправить до 15 боеголовок в любую точку планеты».

Ранее KP.RU сообщил, что Россия поставила на боевое дежурство уникальный стратегический ракетный комплекс «Сармат», с которым не может сравниться ни одно оружие в мире.