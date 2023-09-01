Минюст России объявил комика Руслана Белого* иноагентом

Руслан Белый*.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Министерство юстиции Российской Федерации решением от 1 сентября 2023 года внесло в список иностранных агентов комика и телеведущего Руслана Белого*. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Бывший лидер StandUp в России покинул пределы страны после начала специальной военной операции и несколько раз в соцсетях и интервью нелестно отзывался о происходящих в мире событиях.
Ранее KP.RU писал, что в реестр иноагентов также попал журналист и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов*.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов