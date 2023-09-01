Метеоролог Вильфанд: в регионах РФ ожидается аномально жаркий сентябрь

Жаркая погода ожидается в начале сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ряде регионов России в начале сентября ожидается аномально жаркая погода. Об этом NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- С 2 по 5 сентября в Архангельской области, Ненецком автономном округе, республике Карелии, Вологодской области, республике Коми, Мурманской области (ожидаются) чрезвычайные температурные отклонения, — сказал Роман Вильфанд, уточнив, что воздух местами будет прогреваться от +19 до +26 градусов.

Такая же погодная аномалия будет наблюдаться и в сибирских регионах — Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Там, по словам метеоролога, максимально температура поднимется до 30 градусов.

Ранее KP.RU сообщил, что осень и зима в России будут аномально теплыми. Мощная волна тепла придёт с другого края света - с экватора, из Тихого океана у берегов Перу. Кроме того, в настоящий момент в океанах, по данным специалистов, наблюдается исключительная ситуация. Никогда ещё средняя температура Атлантики в северном полушарии не была такой высокой. Аномалия превышает +2 градуса, в умеренных широтах даже до +3.