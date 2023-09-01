Полковник США Макрегор: Киев случайно озвучил потери в 400 тысяч солдат ВСУ Фото: REUTERS

Украинская сторона случайно проговорилась о реальных потерях в рядах Вооруженных сил своей страны, озвучив данные о гибели 400 тысяч военнослужащих, заявил бывший советник главы Министерства обороны США Дуглас Макгрегор.

«Украинцы сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули число 400 тысяч военнослужащих», – сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру, опубликованном на YouTube-канале Макгрегора.

Как отметил офицер, потери ВСУ больше, чем у США во Второй мировой войне. Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что тогда американские силы воевали нацистской Германий, истощенной в боях с Красной Армией и не имевшей преимущества в воздухе. По мнению Макгрегора, конфликт на Украине близится к своему завершению.

Напомним, потери Вооруженных сил Украины за июль составили 20 824 человека и 2227 единиц вооружения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Сайт KP.RU разбирался, почему наступление ВСУ провалилось и что будет дальше.