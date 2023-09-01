В Волгограде двое детей погибли после столкновения автомобиля с отбойником Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Волгограде автомобиль Renault Sandero въехал в отбойник на мосту через Волгу, в результате чего погибли двое детей.

Как передает «КП – Волгоград», сидевшая за рулем машины женщина не справилась с управлением и врезалась в ограждение на большой скорости. В салоне в момент аварии находились трое детей, двое из которых – трехлетний мальчик и девятилетняя девочка погибли. Виновница ДТП и ее 14-летняя дочь госпитализированы.

Напомним, страшная авария произошла рано утром 31 августа в Хабаровском крае: на трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки. Машины превратились в груду металла, четверо человек погибли, один сильно пострадал.

В конце августа пять человек погибли в результате аварии в Хабаровском крае, где опрокинулся «Камаз». Водитель грузовика не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате водитель грузовой машины и четверо пассажиров скончались на месте происшествия.