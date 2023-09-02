Полицейский застрелил беременную чернокожую женщину в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Огайо полицейский застрелил беременную чернокожую женщину, которую заподозрили в краже алкогольных напитков из магазина.

Как передает телеканал Fox News, инцидент случился еще 24 августа в городе Вествил. При попытке задержания 21-летней Такии Янг офицер полиции выстрелил в нее, когда хотела уехать с места происшествия, проигнорировав требование правоохранителей сдаться. Отмечается, что женщина села за руль автомобиля и поехала прямо на полицейского, стоявшего перед ее машиной.

После того, как страж порядка выстрелил в Янг, он стал оказывать ей медицинскую помощь, однако она умерла позже в больнице. Офицера и его напарника отстранили от службы. Сообщается, что у погибшей остались двое детей. Ребенок, которого она носила, спасти не удалось.

Напомним, в августе в США сотрудники ФБР застрелили жителя Юты, который публиковал в соцсетях посты с угрозами американскому президенту Джозефу Байдену.