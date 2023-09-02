Умер Мохаммед Аль-Файед, египетский миллиардер

Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед Фото: REUTERS

Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед умер в возрасте 94 лет, сообщают британские СМИ.

По информации телеканала Sky News, бизнесмен «мирно скончался от старости» в среду, 30 августа. Его похоронили 1 сентября в центральной мечети Лондона, уточняется в сообщении.

Аль-Файед жиль в столице Великобритании с 1960-х годов. Он был известен в качестве бывшего владельца универмага Harrods и лондонского футбольного клуба Fulham, которые продал в 2010 и 2013 годах соответственно. Стоит отметить, что сын миллиардера – Доди Аль-Файед – встречался с принцессой Дианой.

Напомним, в конце июня в возрасте 42 лет умер бизнесмен Сергей Карашков, который был одним из основателей запрещенной в России букмекерской конторы 1xBet. Он прибыл в Швейцарию на обследование, но после того, как предпринимателю ввели контрастную жидкость для МРТ, у него пошла аллергическая реакция. Из-за этого Карашков впал в кому, после чего умер, не выходя из нее.